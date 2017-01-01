Лучший футбольный вратарь России живет в Ивановской области

Среди сельских команд, в которых играют футболисты 2002-2003 годов рождения





Гаврилово-Посадский район -один из самых спортивных в области. Детский физкультурно-оздоровительный образовательный центр работает райцентре с конца 1970-х. Играют в футбол, баскетбол, мини-футбол, теннис. Вместимость стадиона - 500 человек. На стадионе сдают нормы ГТО. На сегодня в районе получено около 500 значков.

Один из самых популярных видов спорта у местной детворы - футбол. На базе центра дополнительного образования создана детская команда «Колос». В этом году юные футболисты 2002-2003 годов рождения завоевали 3 место в областном турнире «Кожаный мяч». И 5 игроков в составе областной сборной в июле поехали на Всероссийские соревнования сельских команд. Они проходили в Башкортостане. Там юные футболисты заняли 4 место, а вратарь команды, Сергей Горынин, был признан лучшим вратарем всероссийского турнира. Сергей тренируется 8 лет.

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