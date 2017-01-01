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Новости

сегодня, 19:12

Обнародован перечень объектов по капремонту и ремонту ивановских улиц и площадей на 2017 год


Управление благоустройства администрации г. Иваново опубликовало перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в 2017 году.

Капитальный ремонт:

Вокзальная площадь.

Ремонт:

ул. Станкостроителей,

ул. 1-я Полянская,

пер. Челышева,

ул. Новая,

ул. Станко,

ул. Фрунзе (на участке от ул. 7-ой Минеевской до ул. 8-ой Минеевской),

ул. Новгородская (на участке от дома № 3Б по улице Свободы до 1-й Линии, в районе 3-й Линии),

ул. Садовая (на участке от ул. Станиславского до ул. Калинцева),

ул. Кудряшова (в районе дома № 12 по проспекту Строителей),

ул. Шубиных (перекресток с круговым движением),

ул. Жиделева (на участке от ул. Громобоя до проспекта Ленина),

ул. Любимова,

ул. Дзержинского (на участке от Шереметевского проспекта до ул. Калинина),

ул. Футбольная,

пер. Сенной,

подход к мостовому переходу через р. Уводь с уширением примыкания к ул. Революционной.



ключевые слова: улицы площадь капремонт ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 48 минут назад
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							по ул.Дзержинского что-то не так написали. Наверное от ул.Тимирязева до ул.Калинина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 1 минуту назад
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							Или с Октябрьской перепутали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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