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Обнародован перечень объектов по капремонту и ремонту ивановских улиц и площадей на 2017 год
Управление благоустройства администрации г. Иваново опубликовало перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в 2017 году.
Капитальный ремонт:
Вокзальная площадь.
Ремонт:
ул. Станкостроителей,
ул. 1-я Полянская,
пер. Челышева,
ул. Новая,
ул. Станко,
ул. Фрунзе (на участке от ул. 7-ой Минеевской до ул. 8-ой Минеевской),
ул. Новгородская (на участке от дома № 3Б по улице Свободы до 1-й Линии, в районе 3-й Линии),
ул. Садовая (на участке от ул. Станиславского до ул. Калинцева),
ул. Кудряшова (в районе дома № 12 по проспекту Строителей),
ул. Шубиных (перекресток с круговым движением),
ул. Жиделева (на участке от ул. Громобоя до проспекта Ленина),
ул. Любимова,
ул. Дзержинского (на участке от Шереметевского проспекта до ул. Калинина),
ул. Футбольная,
пер. Сенной,
подход к мостовому переходу через р. Уводь с уширением примыкания к ул. Революционной.
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Комментарии (2)
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- Makar3748 минут назадпо ул.Дзержинского что-то не так написали. Наверное от ул.Тимирязева до ул.Калинина.
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- Вахтанг Камикадзе1 минуту назадИли с Октябрьской перепутали.
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