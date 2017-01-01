Самый затратный объект муниципальной культуры Ивановской области отремонтируют





Сегодня губернатор Павел Коньков оценил состояние Гаврилово-Посадского Дома культуры и назвал его самым затратным объектом муниципальной культуры Ивановской области. Здание до такой степени развалилось, что требует колоссальных финансовых вложений.

Ремонт дома культуры уже начался. Починили крышу, восстанавливают зрительный зал. Отправлена заявка на привлечение средств из президентского фонда.

Напомним, одну заявку области, на ремонт южского Дома культуры, уже приняли. Губернатор выразил надежду, что и этот объект попадет в программу. И до конца года здесь наладят отопление.

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