В Гаврилово-Посадской ЦРБ закрывают хирургический корпус

Что будет вместо него





Судьба хирургического корпуса Гаврилово-Посадской ЦРБ, похоже, решена. Напомним, хирургическое отделение было закрыто в конце прошлого года. Руководство Департамента здравоохранение объясняло, что не хватает кадров. Содержание здания, где располагалось отделение, влетало в копеечку, неудовлетворительным признали и материально-техническую базу хирургии.

Решение о закрытии не принималось. Были зарезервированы средства на ремонт крыши, косметический ремонт корпуса. Сегодня зампредседателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш еще раз, по заданию губернатора, проверила состояние корпуса. В многоэтажном здании использовался лишь третий этаж, где располагались операционные и палаты на 15 коек. Сегодня это строение не удовлетворяет нормативным требованиям, оборудование состарилось вместе с корпусом. За два года, сообщила Ирина Эрмиш, там не провели ни одной полостной операции, вырезали вросшие ногти, зашивали порезы, удаляли грыжи. Всего в прошлом году провели 170 подобных операций, в 2015-м - примерно столько же.

«Все вот эти вот манипуляции могут проводиться на базе отделения амбулаторной хирургии. На что мы сегодня и настраиваем администрацию этого учреждения. Площади, которыми располагают учреждение, достаточные для того, чтобы организовать это отделение с теми объемами, которые потребуются для жителей района. Это перспектива, это задача для администрации. Мы ставим это целью. И будем контролировать получение лицензии на этот вид деятельности до 1 октября», - прокомментировала корреспонденту IvanovoNews Ирина Эрмиш.

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