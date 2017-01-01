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Александр Булаев: "Работа следователя требует повышенной самоотдачи, терпения, принципиальности, настойчивости и постоянного профессионального развития"
25 июля 2017 года в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ивановской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного управления Александр Булаев отметил, что повседневная работа сотрудников следственного комитета требует повышенной самоотдачи, терпения, принципиальности, настойчивости и постоянного профессионального развития.
Он поблагодарил коллектив следственного управления за проделанную работу, выразил уверенность в том, что сотрудники и впредь будут являться примером профессионализма, преданности долгу и чести, а также пожелал новых успехов в служении закону и Отечеству.
Отличившимся сотрудникам следственного управления были вручены ведомственные награды, а также благодарности от представителей власти.
Были объявлены также итоги ежегодного конкурса работ представителей СМИ "по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления" - победили Анна Барышева ("Ивановская газета"), ГТРК «Ивтелерадио», ТК «Родное телевидение - Иваново».
Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного управления Александр Булаев отметил, что повседневная работа сотрудников следственного комитета требует повышенной самоотдачи, терпения, принципиальности, настойчивости и постоянного профессионального развития.
Он поблагодарил коллектив следственного управления за проделанную работу, выразил уверенность в том, что сотрудники и впредь будут являться примером профессионализма, преданности долгу и чести, а также пожелал новых успехов в служении закону и Отечеству.
Отличившимся сотрудникам следственного управления были вручены ведомственные награды, а также благодарности от представителей власти.
Были объявлены также итоги ежегодного конкурса работ представителей СМИ "по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления" - победили Анна Барышева ("Ивановская газета"), ГТРК «Ивтелерадио», ТК «Родное телевидение - Иваново».
Под председательством Александра Булаев в закрытом от СМИ режиме состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие 2017 года.
Как сообщает сайт СУ СК, на заседании "...обсуждены проблемные вопросы расследования отдельных категорий уголовных дел, качество следственной работы, рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия следственного управления с органами прокуратуры и полиции области".
Как сообщает сайт СУ СК, на заседании "...обсуждены проблемные вопросы расследования отдельных категорий уголовных дел, качество следственной работы, рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия следственного управления с органами прокуратуры и полиции области".
Фото - пресс-служба СУ СК.
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