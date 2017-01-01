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сегодня, 17:54
В Ивановской области 11-летний мальчик утонул в пруду
Ребенок гостил на летних каникулах в деревне у бабушки с дедушкой
В Фурмановском районе оперативная группа полиции и представители следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели 11-летнего школьника. По предварительной информации, два приятеля пришли купаться на пруд в деревне Белино: нырнули оба, вынырнул лишь один ребенок. Мальчик еще некоторое время подождал друга на берегу, а потом испугался и отправился к родителям рассказать о случившемся, которые сразу же и сообщили в полицию.
Сейчас полицейские работают на месте происшествия, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
Известно, что ребенок приехал на летние каникулы в гости к бабушке и дедушке, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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