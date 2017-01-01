Иваново оказалось в середине российского рейтинга качества городской среды

В разделе городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек





В проекте «Индекс качества городской среды» город Иваново набрал 164 балла из 300 (54%), оказавшись в середине рейтинга крупных городов России с населением от 250 тысяч до миллиона человек. В списке городов ЦФО наш областной центр занял 9 место.

Как сообщили в ивановской мэрии, позиции города оценивались по 6 основным критериям качества: жилье и прилегающие пространства, где Иваново набрало 28 баллов или 56%, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 25 баллов (50%), уличная инфраструктура – 26 баллов (52%), общественно-деловая инфраструктура 34 балла (68%), общегородское пространство – 30 баллов (60%), озелененные и водные пространства – 21 балл (42%). Эти показатели, в свою очередь, рассматривались с точки зрения безопасности, комфорта, экологичности, современности среды, идентичности и разнообразия.

Ниже Иванова по общим показателям качества городской среды оказались такие города, как Тула, Калуга, Ярославль, Рязань, Липецк и другие. Самым лучшим городом в категории крупных в ЦФО стал Тамбов, набравший 190 баллов, за ним следуют Кострома и Смоленск с 186 и 183 баллами соответственно.

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