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12 минут назад
Продолжаются поиски ивановского водителя, пропавшего вместе с автомобилем еще 16 июля
ФОТО, ПРИМЕТЫ
Продолжаются поиски жителя областного центра – 26-летнего Воронкина Владимира Витальевича. 16 июля 2017 года он выехал от своего дома на личном автомобиле «Лада Гранта» (госномер А 586 ОО, 37 регион) в неизвестном направлении и пропал без вести.
ПРИМЕТЫ: рост 170 см, телосложение среднее, волосы короткие («ёршик») тёмные.
БЫЛ ОДЕТ: футболка тёмно-синяя, шорты черные, на ногах сандалии чёрные «плетёнки».
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: Левая рука сильно загорела от частой езды за рулём.Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (102, 112).
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