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Новости

12 минут назад

Продолжаются поиски ивановского водителя, пропавшего вместе с автомобилем еще 16 июля

ФОТО, ПРИМЕТЫ


Продолжаются поиски жителя областного центра – 26-летнего Воронкина Владимира Витальевича. 16 июля 2017 года он выехал от своего дома на личном автомобиле «Лада Гранта» (госномер А 586 ОО, 37 регион) в неизвестном направлении и пропал без вести.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, телосложение среднее, волосы короткие («ёршик») тёмные.

БЫЛ ОДЕТ: футболка тёмно-синяя, шорты черные, на ногах сандалии чёрные «плетёнки».

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: Левая рука сильно загорела от частой езды за рулём.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (102, 112).

ключевые слова: поиск розыск
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 7 минут назад
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							Оттаксовался похоже, вряд ли с бабками грибы собирает, бида - пичаль.
    
Что говорят хозяева таксо-приложений и службы типа 42-42-42 ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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