После опрессовки началась подача горячей воды в дома ивановцев





Как мы сообщали ранее, вчера вечером в областном центре были завершены гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3.

По словам главного инженера АО «Ивгортеплоэнерго» Алексея Мягкова, после опрессовки уже началась подача горячей воды в дома, подключенные по контуру ТЭЦ-3.

«В этом году гидравлические испытания АО «Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс» проводились отдельно. Тепловые сети Ивгортеплоэнерго были подготовлены к началу работ на магистральных сетях ПАО «Т Плюс», - отметил Алексей Мягков.

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