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53 минуты назад
В Ивановской области возбуждено 4 уголовных дела по фактам использования детской порнографии
4 ребенка погибли в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи
В первом полугодии 2017 года общее количество преступлений в Ивановской области снизилось. Но выросло число имущественных убийств — на 36,6%, изнасилований, преступлений в отношении несовершеннолетних.
Так, по данным регионального СУ СКР, по фактам изготовления и использования оборотных материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних было возбуждено 4 уголовных дела. В аналогичном периоде прошлого года таких дел не возбуждалось.
В целом потерпевшими было признано 54 ребенка. От преступных посягательств погибло 8 несовершеннолетних, в том числе 4 ребенка - в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи.
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