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Новости

сегодня, 16:12

Художественные портреты футболистов «Текстильщика» покажут в музее автопрома

В Иванове открывается выставка «Футбол. Больше чем игра»


28 июля в музее советского автопрома (г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 16) состоится открытие выставки «Футбол. Больше чем игра».

В экспозиции будут представлены работы учащихся Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина в жанре живописи, графики и фотографии.

Как рассказали организаторы, выставка является результатом работы проекта «Портрет футболиста», который был реализован благодаря совместной работе организации ООО «Белорусский лён - Иваново» - «Холст, масло» и ивановского художественного училища в преддверии Чемпионата мира 2018 года и приуроченный к 80-летию футбольного клуба «Текстильщик».

В рамках производственной практики учащиеся 2 курса училища, отделения «Живопись» под руководством преподавателя Александра Вербина на протяжении нескольких часов работали над созданием портретов действующих футболистов ивановского футбольного клуба.



ключевые слова: футбол "Текстильщик" художники портрет выставка
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							Всё правильно и очень эпично:
    
Российский футбол такой же гнилой, как автопром.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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