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Новости

54 секунды назад

В Иванове мужчина пытался убежать от полицейских, избавляясь на ходу от наркотиков

Подозреваемым в наркопреступлении оказался житель Тверской области


В Иванове сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, распивавшего спиртные напитки на улице Кирякиных, и направились к нему. Неизвестный попытался скрыться, выбросив из кармана полиэтиленовый пакет. Полицейские задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

При личном досмотре задержанного у него обнаружили и изъяли еще несколько свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик героин массой более 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее фигурант - 31-летний житель Тверской области - уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.



ключевые слова: наркотики полиция
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату
				
сегодня, 12:29

				

				В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату 
								

					К месту опасной находки были вызваны взрывотехники ОМОН - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3 
				
сегодня, 11:15

				

				Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3  
								

					Горячая вода появится в домах ивановцев уже скоро				

				

	    			
    
	    				
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