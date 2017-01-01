В Иванове мужчина пытался убежать от полицейских, избавляясь на ходу от наркотиков

Подозреваемым в наркопреступлении оказался житель Тверской области





В Иванове сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, распивавшего спиртные напитки на улице Кирякиных, и направились к нему. Неизвестный попытался скрыться, выбросив из кармана полиэтиленовый пакет. Полицейские задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

При личном досмотре задержанного у него обнаружили и изъяли еще несколько свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик героин массой более 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее фигурант - 31-летний житель Тверской области - уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.

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