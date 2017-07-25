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38 минут назад
Жителю Ивановской области в Москве пробили голову бейсбольной битой
С ушибом головного мозга и переломом основания черепа пострадавший госпитализирован
Криминальный инцидент произошел на востоке Москвы на улице Вешняковская. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой один из них ударил другого бейсбольной битой по голове.
Как сообщает информационное агентство «Росбалт», пострадавшим оказался 31-летний житель ивановской области. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа его госпитализировали.
Подозреваемый – 38-летний москвич – задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
ключевые слова: бейсбольная бита удар травмы тяжкий вред здоровью
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