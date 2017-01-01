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Новости

52 минуты назад

Памятную стелу и мозаичное панно у новой дороги в Иванове обещают сохранить

ФОТО


Работы по строительству дороги от Минской улицы до улицы Фрунзе захватят и участок, на котором расположена стела павшим в Великой отечественной войне. Она находится у стен ивановского автокомбината. Глава города Владимир Шарыпов сообщил сегодня, что памятная плита будет сохранена.

Проезжую часть расширят со стороны автокомбината - с другой стороны этому мешают подземные коммуникации. Потому строительные планы затронули участок со стелой. Но проблема решается простым переносом плиты.

Кроме того, по словам главы города, ему удалось договориться с руководством автокомбината о восстановлении мозаичного панно на стене здания. Оно не является памятником культуры, однако остается одним из немногих примеров крупной социалистической мозаики в городе. Внимание Владимира Шарыпова на этот объект соц-арта обратил ивановский фотограф Андрей Сафонов. В интернете он опубликовал серию статей о социалистических панно и обратился к главе с просьбой посодействовать их сохранению.

Панно планируется восстановить в течение двух месяцев.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново, Андрей Сафонов


ключевые слова: стела мозаика панно
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							Мудрый подход, дань уважения и воинам, и истории родного края								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:29

				

				В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату 
								

					К месту опасной находки были вызваны взрывотехники ОМОН - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3 
				
сегодня, 11:15

				

				Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3  
								

					Горячая вода появится в домах ивановцев уже скоро				

				

	    			
    
	    				
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