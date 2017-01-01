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Памятную стелу и мозаичное панно у новой дороги в Иванове обещают сохранить
Работы по строительству дороги от Минской улицы до улицы Фрунзе захватят и участок, на котором расположена стела павшим в Великой отечественной войне. Она находится у стен ивановского автокомбината. Глава города Владимир Шарыпов сообщил сегодня, что памятная плита будет сохранена.
Проезжую часть расширят со стороны автокомбината - с другой стороны этому мешают подземные коммуникации. Потому строительные планы затронули участок со стелой. Но проблема решается простым переносом плиты.
Кроме того, по словам главы города, ему удалось договориться с руководством автокомбината о восстановлении мозаичного панно на стене здания. Оно не является памятником культуры, однако остается одним из немногих примеров крупной социалистической мозаики в городе. Внимание Владимира Шарыпова на этот объект соц-арта обратил ивановский фотограф Андрей Сафонов. В интернете он опубликовал серию статей о социалистических панно и обратился к главе с просьбой посодействовать их сохранению.
Панно планируется восстановить в течение двух месяцев.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново, Андрей Сафонов
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- Ryadyshkom-s-toboy50 минут назадМудрый подход, дань уважения и воинам, и истории родного края
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