В Иванове при строительстве автодороги впервые используют геополотно

Речь об одном из участков Западного обхода – ФОТО





Сегодня, 25 июля, глава областного центра Владимир Шарыпов проверил ход строительства новой автодороги между местечком Минеево и поселком Дальний.

Автомобильная дорога соединит улицы Минскую и Фрунзе в рамках реализации второго этапа Западного обхода. Один из участков нового направления улицы Минской строится «с нуля» по заболоченной почве и «слабым» грунтам. Для повышения долговечности дороги будет использовано геополотно. Это технология, как рассказал представитель подрядчика, в регионе применяется впервые.

Западный обход свяжет часть выездов из Иванова, позволит потоку транспорта объехать центральную часть города и разгрузить его улицы. Кроме того, новая дорожная инфраструктура поможет развитию этого отдаленного городского района и промышленной зоны.

Владимир Шарыпов подчеркнул, что уже зимой водители смогут пользоваться новым участком дорожной инфраструктуры. «Подрядчик уверен, что ему удастся завершить работы до конца 2017 года. В следующем году мы планируем отремонтировать улицу Минскую по направлению к новой улице Лейтенанта Жидкова. Мы планируем обустроить тротуары, восстановить уличное освещение», - сообщил мэр. И добавил, что для организации свободного съезда с нового участка на улицы Минскую и Фрунзе будут организованы такие элементы дорожной инфраструктуры, как дополнительные полосы и, возможно, светофор.

Завершающей частью западного обхода, по словам главы города, должна быть дорога, соединяющая выезды на Тейково и Москву.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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