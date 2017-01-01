Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:47

В Иванове при строительстве автодороги впервые используют геополотно

Речь об одном из участков Западного обхода – ФОТО


Сегодня, 25 июля, глава областного центра Владимир Шарыпов проверил ход строительства новой автодороги между местечком Минеево и поселком Дальний.

Автомобильная дорога соединит улицы Минскую и Фрунзе в рамках реализации второго этапа Западного обхода. Один из участков нового направления улицы Минской строится «с нуля» по заболоченной почве и «слабым» грунтам. Для повышения долговечности дороги будет использовано геополотно. Это технология, как рассказал представитель подрядчика, в регионе применяется впервые.

Западный обход свяжет часть выездов из Иванова, позволит потоку транспорта объехать центральную часть города и разгрузить его улицы. Кроме того, новая дорожная инфраструктура поможет развитию этого отдаленного городского района и промышленной зоны.

Владимир Шарыпов подчеркнул, что уже зимой водители смогут пользоваться новым участком дорожной инфраструктуры. «Подрядчик уверен, что ему удастся завершить работы до конца 2017 года. В следующем году мы планируем отремонтировать улицу Минскую по направлению к новой улице Лейтенанта Жидкова. Мы планируем обустроить тротуары, восстановить уличное освещение», - сообщил мэр. И добавил, что для организации свободного съезда с нового участка на улицы Минскую и Фрунзе будут организованы такие элементы дорожной инфраструктуры, как дополнительные полосы и, возможно, светофор.

Завершающей частью западного обхода, по словам главы города, должна быть дорога, соединяющая выезды на Тейково и Москву.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: автодорога строительство технология геополотно Западный обход
  • оцените новость:
  • (0)
  • 814
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ryadyshkom-s-toboy								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полным ходом - что не может не радовать. Так держать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"ход строительства новой автодороги между местечком Минеево и поселком Дальний"  -курили? Что курили?
    
"Ленинский путь" и "Дальний" - может быть?!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату
				
сегодня, 12:29

				

				В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату 
								

					К месту опасной находки были вызваны взрывотехники ОМОН - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1328						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3 
				
сегодня, 11:15

				

				Энергетики завершили гидравлические испытания по контуру Ивановской ТЭЦ-3  
								

					Горячая вода появится в домах ивановцев уже скоро				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1149						
    •