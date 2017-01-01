В Ивановской области автобус с пассажирами сбил лося

Животное погибло, люди не пострадали





Вчера вечером в Тейковском районе пассажирский микроавтобус столкнулся с пробегавшим через дорогу лосем. В салоне находилось 6 человек. К счастью, никто из них не пострадал, а вот животное от сильного удара погибло. Тушу забрали сотрудники Росприроднадзора.

В ликвидации последствий аварии участвовала дежурная смена областного поисково-спасательного отряда.

«Как показывает практика, в такой ситуации мало кто из автомобилистов задумывается о том, что за сбитое животное к виновнику ДТП могут быть применены санкции. 8 декабря 2011 года правительство Российской Федерации приняло законопроект N 948. Он подразумевает штрафные взыскания за вред, причиненный охотничьим ресурсам. Данный законопроект охватывает всех лесных животных. Так, на сегодняшний день, штраф за сбитого сохатого на дороге составляет 40 тысяч рублей. По-другому дело обстоит в том случае, если автомобилист сбил лосиху, сумма будет больше. Данная особенность исходит из соображения, что в будущем она могла бы произвести на свет потомство. А если самка уже была «в положении», то взыскание будет зависеть от количества будущего потомства. В этом случае штраф может достигать 120 тысяч рублей, но и это не предел.

Указанный выше штраф применяется только в том случае, если лось был сбит на территории заповедной зоны или охотничьего хозяйства. Эти участки дороги обозначаются специальными знаками, которые в ПДД имеют номер 1.27. Если ДТП произошло, а указателя не было, то об этом обязательно нужно сообщить при составлении протокола. Это дает шанс на оспаривание финансовых претензий от службы по защите животных», - рассказали в Управлении по обеспечению ЗН и ПБ по Ивановской области.

По материалам spas37.ru

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