Бабушка, потерявшаяся ночью в лесу, сильно перепугалась и уже готовилась к смерти

Нашли заблудившуюся добровольцы ПСО «Лиза Алерт Иваново» - ФОТО, ВИДЕО





Вчера около 9 часов вечера поисковикам поступила информация о том, что в Фурмановском районе пропала 86-летняя жительница деревни Игрищи – Бурыкина Зоя Александровна. Бабушка ушла в лес за грибами в сторону деревни Жуково и пропала. Сотового телефона с собой не было, спичек тоже. Было известно, что у нее тугоухость и бывают провалы в памяти.

К поискам немедленно подключились добровольцы ПСО «Лиза Алерт Иваново», и вот что они сегодня рассказали:

«С самого начала мы координировали свои действия с ЦУКСом, а через него вышли и на полицию и на МЧС, работавших на месте по этому поиску. По дороге туда наткнулись и на машину полиции, и через 15 минут на машину МЧС, остановились, пообщались, обменялись информацией.

Лисы стали забрасывать еще на подъезде к деревне, чтобы не терять время. Лиса 1 получила зону за рекой, лисы 2,3,4,5,6 - плотно нарезали самый вероятный лесной массив - западнее дороги, лиса 7 получила зону восточнее дороги, севернее деревни (где потом и была найдена бабушка). Лиса 8 (последняя) получила зону восточнее и южнее деревни.

В полночь все лисы уже вошли в лес: 26 человек в лесу и 2 человека на Заре делали все, что могли. Искали долго, места тяжелые - большие перепады высот, карьеры, ямы, крапива по 3 метра в высоту, заболоченности, тяжелые перелески... К 4 часам утра половина лис уже полностью закрыла свои задачи, волонтеры стали собираться на Заре (в штабе). Постепенно надежды найти бабушку Зою таяли, к 8-00 многим на работу, на 6-00 назначена крайняя точка выхода всех лис на Зарю и старт в город.

Лиса 1 закончила свою задачу и просто шла на Зарю по дороге, когда услышала женский крик. Они доложили на Зарю по рации, было объявлено полное молчание всем другим лисам - лиса 1 пошла в сторону отклика, долго кричала, ходила - безрезультатно, больше никто не откликался. Решили, что показалось, что слышали крик девушек из 7 лисы, пришли на Зарю. Но на заре посовещались - никто не мог там кричать, кроме пропавшей, других лис в то время в том направлении не было. Было решено собрать последнюю, девятую, лису из волонтеров, уже отдыхающих на Заре. Набралось 6 человек.

Вернулись туда, где лиса 1 слышала крик, развернулись в направлении крика, пошли прочесом. Кричали часто. Услышали отклик женским голосом прямо по пути - это точно наша потеряшка. Но кричала она невпопад, словно не слышала нас, а кричала наугад. Идем-кричим-слушаем-идем, и только раз из 10 в ответ слышим отклик - четко по нашему направлению движения.

Прошли лес, спустились под гору к реке, началась высокая речная трава и тут наконец увидели голову потеряшки, стоявшей в траве - из травы виднелась только голова. Нашли ее около точки V8, очень обидно что лиса 7 была там несколькими часами ранее, кричала и гудела переносным мегафоном - но бабушка не откликалась.

Напоили водой, хотели вести под руки - отказалась, шла бодро, сама. Очень нам обрадовалась, всю дорогу много раз благодарила, узнавала, кто мы и откуда, клялась больше в лес не ходить, узнавала, чем нас отблагодарить, обещала написать заметку в местную газету, говорила, как ей было страшно, как она плакала и готовилась к смерти и тд.

Вызвали скорую помощь сразу, но район там дальний, дороги убитые - когда вывели бабушку на дорогу позвонили в скорую - ей ехать до нас было еще 40 минут. Решили посадить бабушку в нашу машину и поехать навстречу. Возле Дуляпино встретились, пересадили бабушку в машину скорой, доктор осмотрел, причин для госпитализации не нашел, повезли бабушку домой, а мы поехали в город.

По результатам опроса бабушки и анализа треков нам кажется, что она не слышала наших криков вовсе, кричала просто так, наугад. Так что это не был наш обычный поиск на отклик, это была кропотливая и тяжелая работа всех лис + внезапное везение. Тем не менее, бабушка спасена волонтерами «Лиза Алерт Иваново», вряд ли она смогла бы выйти сама - слишком крепко засела в труднопроходимой низине, и совершенно потеряла направление пути».

Фото, видео: ВКонтакте / Лиза Алерт Иваново

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