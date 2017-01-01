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Новости

42 минуты назад

У ивановца за долги по электроэнергии изымают недвижимость

На торги помещение будет выставлено за 1 миллион 367 тысяч рублей


У одного из жителей областного центра - индивидуального предпринимателя, в собственности которого находится квартира, переоформленная под нежилое помещение, образовался долг за электроэнергию на сумму порядка 600 тысяч рублей.

По решению суда был удовлетворен иск предприятия о взыскании задолженности за бездоговорное потребление в период с февраля 2013 по август 2014 года (самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства в отсутствие заключенного в установленном порядке договора электроснабжения).

«При таком потреблении взыскание задолженности производится расчетным способом исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного кабеля, поэтому сумма ко взысканию получается достаточно внушительной», - говорится в сообщении «Ивгорэлектросети».

В ближайшее время находящееся в собственности ИП нежилое помещение судебными приставами будет выставлено на торги за 1 миллион 367 тысяч рублей. Часть вырученной суммы пойдет на погашение задолженности по исполнительному листу и оплату исполнительского сбора судебных приставов, остальное возвратится должнику.

В истории АО «Ивгорэлектросеть» этот случай уникальный. Чаще всего взыскание задолженности не доходит до принудительной реализации имущества – потребители стараются оперативно оплатить полученные счета либо добровольно гасят задолженность уже при наличии решения суда.

ключевые слова: электроэнергия задолженность недвижимость изъятие судебные приставы
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 5 минут назад
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							"...взыскание задолженности производится расчетным способом исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного кабеля".
    
При наличии общедомового прибора учёта, есть шанс доказать в суде, что большая часть из"задолженности" в 600 тысяч рублей является неосновательным обогащением мошенников из "Ивгорэлектросети".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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