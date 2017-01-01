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сегодня, 13:00
Вдоль трассы Южа-Иваново обнаружена опасная свалка с кислотой
И множеством люминесцентных ламп
Один из жителей Южи обнаружил в лесу вдоль трассы Южа-Иваново опасную свалку. «Это излюбленное место для походов за грибами и ягодами не только горожан, но и жителей других районов обезображено кучей люминесцентных ламп, разбитых стекол, бутылей с кислотой и прочим мусором», - рассказал мужчина.
В ближайшее время зафиксированный факт наличия несанкционированной свалки, информация о предполагаемом виновнике и заявление с фотодокументами будут направлены в природоохранную прокуратуру и другие надзорные органы.
ключевые слова: свалка
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