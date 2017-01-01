Вдоль трассы Южа-Иваново обнаружена опасная свалка с кислотой

И множеством люминесцентных ламп





Один из жителей Южи обнаружил в лесу вдоль трассы Южа-Иваново опасную свалку. «Это излюбленное место для походов за грибами и ягодами не только горожан, но и жителей других районов обезображено кучей люминесцентных ламп, разбитых стекол, бутылей с кислотой и прочим мусором», - рассказал мужчина.

В ближайшее время зафиксированный факт наличия несанкционированной свалки, информация о предполагаемом виновнике и заявление с фотодокументами будут направлены в природоохранную прокуратуру и другие надзорные органы.

поделиться ссылкой:

