В Ивановской области задержан один из налетчиков на ювелирный магазин

Операция по задержанию проводилась при силовой поддержке сотрудников СОБР





В Шуе при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области задержан подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный магазин. Преступление было совершено в мае 2017 года в г. Раменское Московской области. Угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестные открыто похитили из магазина ювелирные изделия. Ориентировочная стоимость похищенных изделий - 1 миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, задержанным оказался 24-летний житель Шуи. При обыске квартиры была обнаружена часть похищенного имущества.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в отдел полиции.

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