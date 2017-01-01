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Новости

29 минут назад

В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату

К месту опасной находки были вызваны взрывотехники ОМОН - ФОТО


Ночью 25 июля на улице Киселевых в областном центре у дома №28 был обнаружен подозрительный предмет, похожий на ручную гранату. На его корпусе имелась надпись на немецком языке.

На место происшествия незамедлительно выехал состав инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии по Ивановской области.

Жителе близлежащих домов эвакуировали.

При детальном изучении было установлено, что взрывоопасным предметом является муляж немецкой гранаты М-24 времен Великой Отечественной войны, прозванной в народе «колотушкой», сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Ивановской области



ключевые слова: граната эвакуация Росгвардия ОМОН взрывотехники
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