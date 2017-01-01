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29 минут назад
В Иванове эвакуировали несколько домов из-за предмета, похожего на немецкую гранату
К месту опасной находки были вызваны взрывотехники ОМОН - ФОТО
Ночью 25 июля на улице Киселевых в областном центре у дома №28 был обнаружен подозрительный предмет, похожий на ручную гранату. На его корпусе имелась надпись на немецком языке.
На место происшествия незамедлительно выехал состав инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии по Ивановской области.
Жителе близлежащих домов эвакуировали.
При детальном изучении было установлено, что взрывоопасным предметом является муляж немецкой гранаты М-24 времен Великой Отечественной войны, прозванной в народе «колотушкой», сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Фото: Управление Росгвардии по Ивановской области
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