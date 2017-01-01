Ивановцы завоевали серебряные медали на чемпионатах России по велоспорту среди любителей

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22 и 23 июля прошли сразу два Чемпионата России по велоспорту среди любителей. В каждом из них приняли участие спортсмены из Ивановской области.

В Белгороде в групповой гонке на 95 км на шоссе второе место занял ивановец Андрей Борисов.

На Чемпионате России по кросс-кантри в подмосковном городе Чулково дважды серебряной медали удостоился еще один наш спортсмен-любитель Андрей Трошин.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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