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Новости

54 минуты назад

В Ивановской области за квартал выявлено 55 российских банкнот с признаками подделки

И 3 фальшивые иностранные купюры номиналом в 500 евро и 100 долларов США


В банковском секторе Ивановской области за второй квартал текущего года выявлено 55 российских банкнот, имеющих признаки подделки. По сравнению с первым кварталом их количество увеличилось на 2 единицы.

Как прокомментировали в ивановском отделении Банка России, традиционно лидерами среди подделок являются банкноты номиналом 5 тысяч рублей. В апреле-июне в регионе их выявлено 36 шт. (65,5% от обнаруженных), из них 9 подделок - модификации 2010 года.

Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей. За квартал в Ивановской области их обнаружено 19 единиц (34,5% от общего количества).

Кроме того, во втором квартале в Ивановской области выявлены 2 имитации банкнот номиналом в 500 евро, переделанные из вышедших из обращения банкнот Банка Зимбабве, а также одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам.

О том, как распознать денежные подделки, можно узнать на сайте www.cbr.ru.



ключевые слова: деньги банкноты подделка
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