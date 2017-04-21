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Новости
48 минут назад
Скандал в "деле Куликова": следователь учит свидетеля, что ему нужно говорить
АУДИО запись тайного разговора
На портале «Слухи и факты» появилась расшифровка очной ставки между бывшим руководителем аппарата Ивановской городской Думы Константином Главчевым и бывшим первым заместителем председателя правительства Ивановской области Дмитрием Куликовым.
Куликов обвиняется в получении взятки от бывшего главы города Иванова Вячеслава Сверчкова.
В начале очной ставки Главчев сообщает, что по поручению Сверчкова он звонил Куликову и они встречались в офисе, на фабрике «Зима», напротив «Бомбы». Сколько раз встречались - точно не помнит, «…может, два – три раза». И по поручению Сверчкова он «передавал ему (Куликову) сверток, свертки - полагаю с деньгами. Пакеты, там, не знаю, как это... Ну, предположения (про деньги) граничат с уверенностью. Было так как-то».
После этого заявления Главчева защита Куликова вышла из кабинета «посоветоваться»; в кабинете остались следователь Павел Куйдан и Константин Главчев.
Голос, похожий на голос следователя Куйдана: Вы чего же, чего вы нервничаете-то?
Голос, похожий на голос Главчева: Да какая-то неприятная ситуация.
- Вы знаете, вы топите Вячеслава Михайловича вообще-то сейчас.
- А сейчас чего нужно-то?
- «Ну, я не знаю, возможно – деньги». Деньги, конкретно деньги были. А то – вы не видели. Вы сами отсчитывали в декабре. Сами говорите. Если будут сейчас такие вопросы задавать, говорите – деньги.
- Хорошо, но я и сказал, что предположения граничат с уверенностью.
- А то, 2–3 раза. 5 раз это было всё. «Зима» – это Громобоя 1-а. Вы ведь всё помните.
- Я не помню сейчас Громобоя 1-а, адрес… Это вы-то в курсе всех этих. Я-то... Мы видимся с вами раз в год. Вы-то в теме здесь.
- Где же раз в год? Ну, да. Поувереннее, не переживайте вы. Я вам еще раз говорю: если будут какие-то вопросы, компромат, еще что-то там, я – все это пресеку.
- Понятно. Они-то сами не готовы были, что такое будет? Они не знали обо мне что ли?
- Нет, сегодня не знали.
- По количеству раз. Я честно скажу: я не помню действительно сколько раз это было.
- Ну, и не надо. "Возможно деньги". Вы же видели, что это деньги. Поувереннее, не переживайте. Они сейчас на вас будут гнать.
- Понял…
- То, что здесь адвокатов много сидит – это тоже ерунда всё. Я веду порядок в этой очной ставке. Никто на вас кричать не будет, кидаться на Вас никто не будет.
- Да будет Вам, кидаться, это что, – не страшно. Иногда, лучше бы кидались.
- Не надо, уж не помните - Громобоя. Не надо, не говорите. Напротив ночного клуба «Бомба». Правильно?
- Офис, так, визуально, как бы…
- Ну, вы и показывали.
- Показывал, да, ну, чего там. Как там? «Мега», «Максима» – что там у них.
- ЗАО компания «Мега». Их уже нет там, они уже на Багаева уехали.
- Да? А я и не знал.
(Данный разговор на аудиозаписи, представленной нашими коллегами можно послушать внизу данного текста)
После этого Куликов и его защитники вернулись в кабинет.
Куликов заявил, что - как он и утверждал ранее в своих показаниях – 2-3 раза он действительно встречался с Главчевым, но никаких свертков он не передавал. Они общались с Главчевым, поскольку тот знал, что кандидатура Куликова рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главы администрации Иванова, и хотел выяснить свою судьбу по поводу будущей работы в мэрии, а также о депутатстве самого Сверчкова.
Далее с сокращениями приводим вопросы адвокатов, ответы Главчева и отдельно выделены слова следователя. (Полностью с текстом можно ознакомиться на портале "Слухи и факты")
- Как выглядели свёртки. Можете подробно описать?
- Мне сложно. Я не помню. Это были небольшие свертки, в пакетах целлофановых.
- Закрытые?
Следователь: ну что вы так: закрытые. Что вы наводящие вопросы задаете. Вам ответили – не помнят.
- Прозрачный, не прозрачный?
- Непрозрачный.
- Закрытый, открытый?
- Что значит закрытый, открытый. Я не понял сейчас.
- Ну, есть пакет с ручками, можно открыть и посмотреть что там. А есть что-то обернутое, закрытое.
- Ещё раз, девушка. Вы говорите закрыто или завернуто. Это для меня разные вещи. Если так вопрос я понимаю.
- Это был пакет с ручками? Цветной, как вы говорите, или...
- Я не помню. Я цветной не говорил.
Следователь: Всё, вам уже ответили: Какие они именно были, я не помню.
- Видели ли вы содержимое свертка?
- Да.
- Так это были пакеты или свертки?
Следователь: Вам же сказали. Пакеты. Целлофановые.
- А чем сверток тогда от пакета отличается?
- Я хотел бы у вас понять.
- Вы видели ли содержимое свертка?
- Ну, видел. Видел содержимое пактов, которые в дальнейшем превращались в свертки, когда их завернут, с ваших слов если.
Следователь: Что там было?
- Там были деньги.
- Раз Главчев говорит, что он видел деньги до того, как их завернули и они превратились в свертки, может быть он объяснит, где он их видел в качестве денег, кто их заворачивал в свертки?
Следователь: Вопрос снимается следователем. Вам сказали, что были пакеты, которые если нужно, превратятся в свертки.
- В какой момент вы видели содержимое пакета?
Следователь: Вопрос снимается следователем… Хотя, не снимаю вопрос. Константин Иванович, отвечайте... В какой момент вы видел деньги?
- Я сейчас не вспомню. Я просто знал. Я был на поручении. Я знал, что я передаю. Просто.
- А где вы видели деньги?
Следователь: Ответ отводится, поскольку свидетель указывал, в какой момент он видел содержимое пакетов.
- А меня тогда интересует место. Где он видел деньги.
Следователь: А вот момент и место – это один и тот же вопрос.
- Нет, совершенно, нет.
Следователь: Я снял вопрос все.
- Вы заглядывали в содержимое пакета?
Следователь: Отводится вопрос. Так как ранее звучал: вы видели содержимое пакета? Ответ – да, видел.
- Вот человек говорит: он знает, что там деньги. А мы пытаемся понять: а откуда он знает, что там деньги.
Следователь: Он видел.
- Так мы хотим понять, в какой момент он видел.
Следователь: А зачем это?
- Константин Иванович, почему сегодня в своих показаниях вы сообщили, что, то, что в пакете были деньги, было вашим предположением?
Следователь: Вопрос отводится следователем, так как свидетель заявил что видел в пакетах деньги.
- Так вопрос не об этом. Вначале он предполагает, что там были деньги. А потом он говорит, что он видел деньги, но не помнит когда. Потом он говорит, что он знал, что там были деньги.
Следователь: А вам какая разница?
- Если он за три месяца до того времени, когда видел деньги, там могли бы и не деньги уже быть, если пакет находился не у него всё это время...
Следователь: Вопрос отводится следователем. Я оставлю его на попозже. А сейчас пока отводится, потому что это лишь предположения защитника… Ну, я снял, в общем. Как хотите, можете жалобу писать.
- Сколько было денег, и какими купюрами? В купюрах или в монетах?
- Да сложно мне уже вспомнить… Помню, что были купюры крупные в пачках. Купюры не пересчитывал.
- А что значит в пачках? Банковская упаковка?
- Я не понял.
Следователь: Ну, лентой банковской обмотано.
- Не надо ему подсказывать. Ну, Павел Васильевич, ну, что за детский сад?
Следователь: Ответьте Константин Иванович, что значит в пачках?
- Ну, пачка и пачка. Как объяснить? Насчет банковских лент - вообще не помню.
Следователь: Пачка и пачка. Что вам еще нужно? Всё, я отвел вопрос.
- Вы считаете, что это главный свидетель обвинения, который говорит, что он нашему подзащитному передал деньги в крупных купюрах, в пачках. Я не говорю, что он пересчитывал. Мы про номинал вообще не говорим. Он не помнит. Мы хотим понять - что значит крупные денежные купюры в пачках?
Следователь: Я отвел вопрос. Это не имеет отношение к делу.
- Говорил ли вам Сверчков, что в тех свертках или пакетах, которые вы должны передать Куликову, находятся деньги.
Следователь: Я отвожу вопрос. Все. Уже сказали, что он видел деньги
- Но мы не про это. Говорил ли Сверчков? Это же разные вещи.
Следователь: Я всё. Отвожу вопрос.
- Говорил ли Сверчков, за что эти деньги?
- Я не в курсе вообще, за что эти деньги.
Куликов обвиняется в получении взятки от бывшего главы города Иванова Вячеслава Сверчкова.
В начале очной ставки Главчев сообщает, что по поручению Сверчкова он звонил Куликову и они встречались в офисе, на фабрике «Зима», напротив «Бомбы». Сколько раз встречались - точно не помнит, «…может, два – три раза». И по поручению Сверчкова он «передавал ему (Куликову) сверток, свертки - полагаю с деньгами. Пакеты, там, не знаю, как это... Ну, предположения (про деньги) граничат с уверенностью. Было так как-то».
После этого заявления Главчева защита Куликова вышла из кабинета «посоветоваться»; в кабинете остались следователь Павел Куйдан и Константин Главчев.
Голос, похожий на голос следователя Куйдана: Вы чего же, чего вы нервничаете-то?
Голос, похожий на голос Главчева: Да какая-то неприятная ситуация.
- Вы знаете, вы топите Вячеслава Михайловича вообще-то сейчас.
- А сейчас чего нужно-то?
- «Ну, я не знаю, возможно – деньги». Деньги, конкретно деньги были. А то – вы не видели. Вы сами отсчитывали в декабре. Сами говорите. Если будут сейчас такие вопросы задавать, говорите – деньги.
- Хорошо, но я и сказал, что предположения граничат с уверенностью.
- А то, 2–3 раза. 5 раз это было всё. «Зима» – это Громобоя 1-а. Вы ведь всё помните.
- Я не помню сейчас Громобоя 1-а, адрес… Это вы-то в курсе всех этих. Я-то... Мы видимся с вами раз в год. Вы-то в теме здесь.
- Где же раз в год? Ну, да. Поувереннее, не переживайте вы. Я вам еще раз говорю: если будут какие-то вопросы, компромат, еще что-то там, я – все это пресеку.
- Понятно. Они-то сами не готовы были, что такое будет? Они не знали обо мне что ли?
- Нет, сегодня не знали.
- По количеству раз. Я честно скажу: я не помню действительно сколько раз это было.
- Ну, и не надо. "Возможно деньги". Вы же видели, что это деньги. Поувереннее, не переживайте. Они сейчас на вас будут гнать.
- Понял…
- То, что здесь адвокатов много сидит – это тоже ерунда всё. Я веду порядок в этой очной ставке. Никто на вас кричать не будет, кидаться на Вас никто не будет.
- Да будет Вам, кидаться, это что, – не страшно. Иногда, лучше бы кидались.
- Не надо, уж не помните - Громобоя. Не надо, не говорите. Напротив ночного клуба «Бомба». Правильно?
- Офис, так, визуально, как бы…
- Ну, вы и показывали.
- Показывал, да, ну, чего там. Как там? «Мега», «Максима» – что там у них.
- ЗАО компания «Мега». Их уже нет там, они уже на Багаева уехали.
- Да? А я и не знал.
(Данный разговор на аудиозаписи, представленной нашими коллегами можно послушать внизу данного текста)
После этого Куликов и его защитники вернулись в кабинет.
Куликов заявил, что - как он и утверждал ранее в своих показаниях – 2-3 раза он действительно встречался с Главчевым, но никаких свертков он не передавал. Они общались с Главчевым, поскольку тот знал, что кандидатура Куликова рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главы администрации Иванова, и хотел выяснить свою судьбу по поводу будущей работы в мэрии, а также о депутатстве самого Сверчкова.
Далее с сокращениями приводим вопросы адвокатов, ответы Главчева и отдельно выделены слова следователя. (Полностью с текстом можно ознакомиться на портале "Слухи и факты")
- Как выглядели свёртки. Можете подробно описать?
- Мне сложно. Я не помню. Это были небольшие свертки, в пакетах целлофановых.
- Закрытые?
Следователь: ну что вы так: закрытые. Что вы наводящие вопросы задаете. Вам ответили – не помнят.
- Прозрачный, не прозрачный?
- Непрозрачный.
- Закрытый, открытый?
- Что значит закрытый, открытый. Я не понял сейчас.
- Ну, есть пакет с ручками, можно открыть и посмотреть что там. А есть что-то обернутое, закрытое.
- Ещё раз, девушка. Вы говорите закрыто или завернуто. Это для меня разные вещи. Если так вопрос я понимаю.
- Это был пакет с ручками? Цветной, как вы говорите, или...
- Я не помню. Я цветной не говорил.
Следователь: Всё, вам уже ответили: Какие они именно были, я не помню.
- Видели ли вы содержимое свертка?
- Да.
- Так это были пакеты или свертки?
Следователь: Вам же сказали. Пакеты. Целлофановые.
- А чем сверток тогда от пакета отличается?
- Я хотел бы у вас понять.
- Вы видели ли содержимое свертка?
- Ну, видел. Видел содержимое пактов, которые в дальнейшем превращались в свертки, когда их завернут, с ваших слов если.
Следователь: Что там было?
- Там были деньги.
- Раз Главчев говорит, что он видел деньги до того, как их завернули и они превратились в свертки, может быть он объяснит, где он их видел в качестве денег, кто их заворачивал в свертки?
Следователь: Вопрос снимается следователем. Вам сказали, что были пакеты, которые если нужно, превратятся в свертки.
- В какой момент вы видели содержимое пакета?
Следователь: Вопрос снимается следователем… Хотя, не снимаю вопрос. Константин Иванович, отвечайте... В какой момент вы видел деньги?
- Я сейчас не вспомню. Я просто знал. Я был на поручении. Я знал, что я передаю. Просто.
- А где вы видели деньги?
Следователь: Ответ отводится, поскольку свидетель указывал, в какой момент он видел содержимое пакетов.
- А меня тогда интересует место. Где он видел деньги.
Следователь: А вот момент и место – это один и тот же вопрос.
- Нет, совершенно, нет.
Следователь: Я снял вопрос все.
- Вы заглядывали в содержимое пакета?
Следователь: Отводится вопрос. Так как ранее звучал: вы видели содержимое пакета? Ответ – да, видел.
- Вот человек говорит: он знает, что там деньги. А мы пытаемся понять: а откуда он знает, что там деньги.
Следователь: Он видел.
- Так мы хотим понять, в какой момент он видел.
Следователь: А зачем это?
- Константин Иванович, почему сегодня в своих показаниях вы сообщили, что, то, что в пакете были деньги, было вашим предположением?
Следователь: Вопрос отводится следователем, так как свидетель заявил что видел в пакетах деньги.
- Так вопрос не об этом. Вначале он предполагает, что там были деньги. А потом он говорит, что он видел деньги, но не помнит когда. Потом он говорит, что он знал, что там были деньги.
Следователь: А вам какая разница?
- Если он за три месяца до того времени, когда видел деньги, там могли бы и не деньги уже быть, если пакет находился не у него всё это время...
Следователь: Вопрос отводится следователем. Я оставлю его на попозже. А сейчас пока отводится, потому что это лишь предположения защитника… Ну, я снял, в общем. Как хотите, можете жалобу писать.
- Сколько было денег, и какими купюрами? В купюрах или в монетах?
- Да сложно мне уже вспомнить… Помню, что были купюры крупные в пачках. Купюры не пересчитывал.
- А что значит в пачках? Банковская упаковка?
- Я не понял.
Следователь: Ну, лентой банковской обмотано.
- Не надо ему подсказывать. Ну, Павел Васильевич, ну, что за детский сад?
Следователь: Ответьте Константин Иванович, что значит в пачках?
- Ну, пачка и пачка. Как объяснить? Насчет банковских лент - вообще не помню.
Следователь: Пачка и пачка. Что вам еще нужно? Всё, я отвел вопрос.
- Вы считаете, что это главный свидетель обвинения, который говорит, что он нашему подзащитному передал деньги в крупных купюрах, в пачках. Я не говорю, что он пересчитывал. Мы про номинал вообще не говорим. Он не помнит. Мы хотим понять - что значит крупные денежные купюры в пачках?
Следователь: Я отвел вопрос. Это не имеет отношение к делу.
- Говорил ли вам Сверчков, что в тех свертках или пакетах, которые вы должны передать Куликову, находятся деньги.
Следователь: Я отвожу вопрос. Все. Уже сказали, что он видел деньги
- Но мы не про это. Говорил ли Сверчков? Это же разные вещи.
Следователь: Я всё. Отвожу вопрос.
- Говорил ли Сверчков, за что эти деньги?
- Я не в курсе вообще, за что эти деньги.
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