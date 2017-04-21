Скандал в "деле Куликова": следователь учит свидетеля, что ему нужно говорить

АУДИО запись тайного разговора

Да какая-то неприятная ситуация.

- А сейчас чего нужно-то?

Если будут сейчас такие вопросы задавать, говорите – деньги

- Хорошо, но я и сказал, что предположения граничат с уверенностью.

- Я не помню сейчас Громобоя 1-а, адрес… Это вы-то в курсе всех этих. Я-то... Мы видимся с вами раз в год. Вы-то в теме здесь.

я – все это пресеку.

- Понятно. Они-то сами не готовы были, что такое будет? Они не знали обо мне что ли?

- По количеству раз. Я честно скажу: я не помню действительно сколько раз это было.

Вы же видели, что это деньги.

- Понял…

- Да будет Вам, кидаться, это что, – не страшно. Иногда, лучше бы кидались.

- Офис, так, визуально, как бы…

- Показывал, да, ну, чего там. Как там? «Мега», «Максима» – что там у них.

- Да? А я и не знал.

(Данный разговор на аудиозаписи, представленной нашими коллегами можно послушать внизу данного текста)

ответы Главчева

- Мне сложно. Я не помню. Это были небольшие свертки, в пакетах целлофановых.

- Непрозрачный.

- Что значит закрытый, открытый. Я не понял сейчас.

- Ещё раз, девушка. Вы говорите закрыто или завернуто. Это для меня разные вещи. Если так вопрос я понимаю.

- Я не помню. Я цветной не говорил.

- Да.

- Я хотел бы у вас понять.

- Ну, видел. Видел содержимое пактов, которые в дальнейшем превращались в свертки, когда их завернут, с ваших слов если.

- Там были деньги.

Вопрос снимается

Вопрос снимается

не снимаю

- Я сейчас не вспомню. Я просто знал. Я был на поручении. Я знал, что я передаю. Просто.

Ответ отводится,

снял вопрос

Отводится вопрос.

Вопрос отводится

Вопрос отводится

- Да сложно мне уже вспомнить… Помню, что были купюры крупные в пачках. Купюры не пересчитывал.

- Я не понял.

- Ну, пачка и пачка. Как объяснить? Насчет банковских лент - вообще не помню.

отвел вопрос.

Я отвел вопрос.

Я отвожу вопрос.

Отвожу вопрос.

- Я не в курсе вообще, за что эти деньги.