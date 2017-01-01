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Новости

сегодня, 11:47

В Ивановской области состоялся трезвый лагерь-слет

В мероприятии приняли участие около 100 человек - ФОТО


В селе Архиповка Савинского района прошел однодневный трезвый лагерь-слет, посвященный Дню Семьи.

В слете приняли участие около 100 человек. Организаторами выступили: Архиповский дом культуры, приход Покрова Пресвятой Богородицы села Милюково, православное Иоанно-Предтеченское общество трезвости из г. Иваново, воскресная школа п. Савино и группа прихожан храма Святого Феодора Стратилата с. Антилохово, православный семейный клуб «Верба».

Во время слета проходили спортивные конкурсы, мастер классы, хоровое пение песен о семье, рыбалка, купание в озере. Большой интерес вызвали мастер-классы по заварке травяного чая, лоскутному и ленточному шитью по гобелену.

«Очень хорошо была организована общая трапеза на свежем воздухе. Для этого были сколочены длинные столы, сварено два ведра ухи и поставлены два самовара, которые вскипятили на собранных сосновых шишках», - рассказали организаторы.

Детям и молодежи больше всего понравились конкурсы хождения на ходулях, преодоление полосы препятствий и ныряние с тарзанки.

Фото: Ивановская митрополия



ключевые слова: РПЦ трезвость лагерь слет
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