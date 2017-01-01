В Ивановской области мужчина грозился забить бывшую жену лопатой

Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в полицию





В полицию с заявлением обратилась 31-летняя жительница Шуи. Женщина сообщила полицейским, что на лестничной площадке у ее квартиры по улице 1-ой Железнодорожной у нее с бывшим мужем произошел конфликт. Во время ссоры 56-летний мужчина, ранее судимый за преступление против личности, угрожал экс-супруге убийством, при этом замахивался лопатой. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь и здоровье, обратилась в полицию с просьбой привлечь бывшего супруга к ответственности.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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