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сегодня, 11:33
В Ивановской области мужчина грозился забить бывшую жену лопатой
Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в полицию
В полицию с заявлением обратилась 31-летняя жительница Шуи. Женщина сообщила полицейским, что на лестничной площадке у ее квартиры по улице 1-ой Железнодорожной у нее с бывшим мужем произошел конфликт. Во время ссоры 56-летний мужчина, ранее судимый за преступление против личности, угрожал экс-супруге убийством, при этом замахивался лопатой. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь и здоровье, обратилась в полицию с просьбой привлечь бывшего супруга к ответственности.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: угроза убийством полиция
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Комментарии (1)
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- dimakurilov@rambler.ru44 минуты назадТак ведь не убил же?