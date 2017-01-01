Новости
4 минуты назад
Энергетики завершили гидравлические испытания по контору Ивановской ТЭЦ-3
Горячая вода появится в домах ивановцев уже скоро
Как сообщает пресс-служба Филиала «Т Плюс», магистральные трубопроводы всех выводов готовы к включению потребительских врезок с 25 июля. Соответствующая информация официально доведена диспетчерской службой представителям «Ивгортеплоэнерго», администрации областного центра, предприятий, напрямую получающих ресурс от магистральных сетей.
Напомним, в соответствии с графиком, работы планировалось закончить 26 июля с подключением потребителей 27-28 июля.
ключевые слова: теплосети гидравлические испытания опрессовка
- оцените новость:
-
(0)
- 35
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации