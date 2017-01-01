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Новости

4 минуты назад

Энергетики завершили гидравлические испытания по контору Ивановской ТЭЦ-3

Горячая вода появится в домах ивановцев уже скоро


Как сообщает пресс-служба Филиала «Т Плюс», магистральные трубопроводы всех выводов готовы к включению потребительских врезок с 25 июля. Соответствующая информация официально доведена диспетчерской службой представителям «Ивгортеплоэнерго», администрации областного центра, предприятий, напрямую получающих ресурс от магистральных сетей.

Напомним, в соответствии с графиком, работы планировалось закончить 26 июля с подключением потребителей 27-28 июля.



ключевые слова: теплосети гидравлические испытания опрессовка
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