Главы Савинского района и Плеса привлечены к административной ответственности

По мнению прокуратуры, чиновники посягнули на институт государственной власти





Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за невыполнение требований прокурора в отношении двух глав муниципальных образований Ивановской области.

Так, глава Савинского района не предоставил в отдел водных ресурсов по Ивановской области сведения, необходимые для внесения в государственный водный реестр. В связи с этим в адрес Николая Пашкова прокуратурой было внесено представление об устранении нарушения. Однако районный глава требование прокурора проигнорировал, представление в установленный законом срок представление не рассмотрел, о принятых мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений не сообщил.

«Указанные действия, а равно бездействие главы Савинского района, в том числе игнорирование требований прокурора указанных в представлении, посягает на институт государственной власти в виде реализации полномочий прокурора, действующего от имени государства и представляющего его интересы, вытекающие из норм закона», - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

В результате в отношении главы района было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал чиновника на 3000 рублей.

Также к административной ответственности привлечена глава Плесского городского поселения. Ольга Орлова не разместила на официальном сайте органа местного самоуправления информацию о качестве питьевой воды. В связи с этим ей было внесено представление, ответ на которое не был своевременно направлен в прокуратуру. Суд оштрафовал чиновницу на 2000 рублей.

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