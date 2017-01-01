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Новости

31 минуту назад

В Иванове загорелась легковушка

ВИДЕО


Вчера около 6 часов вечера на улице Бубнова в Иванове загорелся легковой автомобиль. Несмотря на то, что к месту ЧП выезжал экипаж ДПС и две пожарные автоцистерны, в оперативную сводку МЧС этот пожар почему-то не попал. По словам очевидцев, горящую машину потушили быстро. Предполагают, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: пожар автомобиль
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