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31 минуту назад
В Иванове загорелась легковушка
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Вчера около 6 часов вечера на улице Бубнова в Иванове загорелся легковой автомобиль. Несмотря на то, что к месту ЧП выезжал экипаж ДПС и две пожарные автоцистерны, в оперативную сводку МЧС этот пожар почему-то не попал. По словам очевидцев, горящую машину потушили быстро. Предполагают, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: пожар автомобиль
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