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Новости

53 минуты назад

В Иванове машина сбила девушку, переходившую «зебру» с велосипедом в руках

С травмами головы пострадавшую доставили в 7-ю горбольницу


ДТП случилось 24 июля около 11 часов вечера на улице Красных Зорь в областном центре. 24-летняя автомобилиста на «Ладе Гранта» при повороте направо на регулируемом перекрестке сбила 21-летнюю девушку, переходившую «зебру» с велосипедом.

В результате ДТП велосипедистку с травмами головы доставили в 7-ю городскую больницу.

По данным УГИБДД по ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед пешеход
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