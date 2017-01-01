В Иванове машина сбила девушку, переходившую «зебру» с велосипедом в руках

С травмами головы пострадавшую доставили в 7-ю горбольницу





ДТП случилось 24 июля около 11 часов вечера на улице Красных Зорь в областном центре. 24-летняя автомобилиста на «Ладе Гранта» при повороте направо на регулируемом перекрестке сбила 21-летнюю девушку, переходившую «зебру» с велосипедом.

В результате ДТП велосипедистку с травмами головы доставили в 7-ю городскую больницу.

По данным УГИБДД по ивановской области, автомобилистка была трезва.

поделиться ссылкой:

