Ивановка выиграла 100-тысячерублевый грант на поэзию

Юлия Горбунова стала одним из победителей на всероссийском форуме «Таврида» - ФОТО





25 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида -2017» завершилась третья смена - «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари».

На официальном закрытии смены состоялось вручение 19 рекомендационных сертификатов на получение грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено более 100 идей.

Среди победителей - Юлия Горбунова из Ивановской области с проектом Арт-фабрика «POESIA_NIM» - творческая мастерская, выпускающая культурный продукт. Ей присужден грант на 100 тысяч рублей.

«Мы планируем проведение конкурса среди молодых поэтов. А также издание сборника стихов поэтов-финалистов с художественными фотографиями пространства фабрики «НИМ». Проект планируется сделать ежегодным, чтобы проработать как можно большее количество вариантов объединения поэзии с другими видами искусства и оценить результаты этого синтеза», - рассказывает Юлия.

Напомним, что в этом году форум разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны. На главной творческой площадке страны уже успели побывать архитекторы, дизайнеры и урбанисты. На смену художникам, скульпторам и искусствоведам на «Тавриду» также едут писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые форум откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

В рамках форума участники проходят программы тематических школ, каждая из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены.

Образовательная программа включает в себя общение с почетными гостями и мастер-классы от ведущих экспертов сфер, лекции и презентации проектов. Приоритетным направлением программы форума остается работа над практическими кейсами под руководством выдающихся мастеров. Каждый участник может подать заявку на конвейер проектов и получить поддержку своей социально значимой идеи.

По материалам пресс-службы форума «Таврида на Бакальской косе»

поделиться ссылкой:

