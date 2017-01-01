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Новости

16 минут назад

На одной из ивановских улиц почти на полтора месяца ограничат движение

Причина – замена теплосети


С 08.00 25 июля до 20.00 4 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Московская между улицами Владимирская и Багаева. Об этом сообщает ивановская мэрия. Причина ограничения – работы по замене тепловой сети, проводимые ООО «Монтаж-Регион».



ключевые слова: теплосеть ремонт улица движение
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