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16 минут назад
На одной из ивановских улиц почти на полтора месяца ограничат движение
Причина – замена теплосети
С 08.00 25 июля до 20.00 4 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Московская между улицами Владимирская и Багаева. Об этом сообщает ивановская мэрия. Причина ограничения – работы по замене тепловой сети, проводимые ООО «Монтаж-Регион».
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