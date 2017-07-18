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Новости
51 минуту назад
Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела с Ильюшкиным в качестве фигуранта
В следственном управлении следственного комитета РФ по Ивановской области ivanovonews официально подтвердили информацию о том, что следователями возбуждено уголовное дело, в рамках которого фигурантом проходит бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин.
Более подробная информация, (включая статью УК РФ, по которой возбуждено дело и вопрос о допросе Ильюшкина) в интересах следствия пока не разглашается.
Ранее мы сообщали о том, что в коттедже бывшего замгубернатора Ивановской области Виталия Ильюшкина проведен обыск, а речь может идти о двух взятках в 2 миллиона и в 5 миллионов рублей, а также об операциях с наличкой.
Кроме того в суде рассматривается дело, где прокуратура требует изъять у Ильюшкина и его жены главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой два люксовых автомобиля, поскольку бывшему замгубернатора так и не удалось обосновать, где он взял деньги на покупки.
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Комментарии (1)
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- Alexandr30 минут назадДа, Виталик. Забыл ты наверное про поговорку "Не буди лихо, пока оно тихо".
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