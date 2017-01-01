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сегодня, 19:10
В Иванове вплотную взялись за снос аварийных хозпостроек
В областном центре в ближайшее время будет снесен ряд аварийных хозяйственных пристроек, пока они сами не обрушились, что может быть очень опасно. Соответствующие постановления вышли в ивановской мэрии.
Хозпостройки снесут по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, д. 44А;
- ул. Шевченко, д. 10 и д. 12;
- ул. Рабфаковская, д. 38.
ключевые слова: хозпостройки снос
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