В Иванове вплотную взялись за снос аварийных хозпостроек





В областном центре в ближайшее время будет снесен ряд аварийных хозяйственных пристроек, пока они сами не обрушились, что может быть очень опасно. Соответствующие постановления вышли в ивановской мэрии.

Хозпостройки снесут по следующим адресам:

- ул. Пролетарская, д. 44А;

- ул. Шевченко, д. 10 и д. 12;

- ул. Рабфаковская, д. 38.

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