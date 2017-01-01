Ивановцы завоевали золото и серебро на Сурдлимпийских играх в Турции

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С 18 по 30 июля в турецком городе Самсун проходят XXIII Летние Сурдлимпийские игры. В играх участвуют более 3 тысяч спортсменов из 97 стран мира, что является рекордным показателем в истории спортивных соревнований для людей с нарушениями слуха.

В течение двух недель на Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине. В программу вошли бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

В состав российской команды вошли и ивановские спортсмены – воспитанники отделения каратэ детско-юношеской спортивной школы № 9 Сергей Боровикин и Тигран Колян. Тренируют ребят Амиран Рухая и Евгений Болдин.

Сегодня стало известно, что Сергей удостоился золотой медали, став победителем в категории кумите 67 кг, а Тигран выиграл серебро в весовой категории 60 кг.

Соревнования продолжаются.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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