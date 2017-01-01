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16 минут назад
В Иванове вместо сквера и магазина появилась несанкционированная свалка
Второй год бесхозное административное здание, построенное на месте сквера на улице Ермака в областном центре, простаивает. Около двухэтажки растет несанкционированная свалка. Обязательства по благоустройству и озеленению прилегающей территории владельцы исполнять не торопятся. Стоило ли строить здание, и когда место приведут в порядок? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: точечная застройка свалка
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Комментарии (1)
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- Сергей Беляков3 минуты назадЭто вокруг которого столько копий было сломано? Ну и зачем же так было издеваться? Обязательно нужно было наперекор жителям идти, снести сквер, поставить очередной недострой и превратить все в помойку? Как же этот бардак надоел-то!
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