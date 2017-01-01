В Иванове вместо сквера и магазина появилась несанкционированная свалка





Второй год бесхозное административное здание, построенное на месте сквера на улице Ермака в областном центре, простаивает. Около двухэтажки растет несанкционированная свалка. Обязательства по благоустройству и озеленению прилегающей территории владельцы исполнять не торопятся. Стоило ли строить здание, и когда место приведут в порядок? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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