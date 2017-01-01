Жительница деревни наказала электрошокером супругов, нарушивших запрет ходить мимо ее дома

Пострадавшие обратились за помощью в больницу и полицию





В полицию с заявлением обратились 44-летняя женщина и ее 41-летний гражданский супруг с просьбой привлечь к уголовной ответственности их знакомую.

Инцидент произошел в деревне Мокеиха Палехского района. 48-летняя местная жительница повздорила с этой супружеской парой и запретила им проходить около ее дома. Однако сожители запрет проигнорировали. Тогда разъяренная хозяйка дома выскочила на улицу с электрошокером в руках и набросилась на своих обидчиков.

В результате потасовки потерпевшая обратилась за помощью в больницу, также, как и ее спутник. Медики диагностировали у мужчины многочисленные ссадины и гематомы на голове, руке и груди.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали даму с электрошокером. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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