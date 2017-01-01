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Новости

3 минуты назад

В Ивановской области хотят построить аквапарк и парк для занятий водным экстримом

Объем инвестиций в новый инвестпроект - почти 4,8 млрд рублей


Сегодня, 24 июля, на заседании Межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области были рассмотрены 4 новых инвестпроекта в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства и спорта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании совета был представлен инвестиционный проект по модернизации комбикормового производства, реализацией которого будет заниматься предприятие «Кинешемская нива».

В Южском районе запланирована реализация проекта «Внедрение технологии получения высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна в целях развития прядения и ткачества». Его инициатор, ООО «Мануфактура Балина», планирует наладить выработку льняного котонина высокого качества, а впоследствии перейти к выращиванию льна в регионе. Объем инвестиций составит свыше 500 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест, налоговая отдача, по словам инвестора, за время реализации проекта составит почти 600 млн рублей.

Компания «Аэросоюз-Девелопмент» выступила с инициативой строительства многофункционального спортивно-досугового комплекса в Ивановском районе. Предполагается, что в рамках этого проекта до 2021 года появится аэроклуб, аквапарк, открытые летние площадки для занятия командными видами спорта, а также парк для занятия водными экстремальными видами спорта. Срок реализации проекта составит 8 лет, объем инвестиций – почти 4,8 млрд рублей. С учетом доработки отдельных вопросов, которую губернатор поручил провести профильным департаментам совместно с инвестором, проект получил поддержку на межведомственном совете.

Отложен для более детальной проработки проект планировки и застройки трех кварталов индивидуальными жилыми домами проектной мастерской «Архитектоника».



ключевые слова: инвестпроект аквапарк аэроклуб водный экстрим инвестсовет
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