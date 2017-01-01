Новости
17 минут назад
Жителям трех ивановских улиц отключат газ
На время ремонта газопровода. Список адресов
22 августа на улице Окуловой областного центра будут проводиться ремонтные работы на газопроводе среднего давления. Об этом сообщает ивановская мэрия. В связи с этим в ряде домов на трех улицах отключат газ:
- ул. Окуловой, д.№: 62, 64, 66, 68, 68-А,74, 74-А;
- ул. 8-я Меланжевая, д.№:3-А;
- ул. 10-я Сосневская, д.№: 85, 87, 89, 91.
Время отключения – с 09.00 до 23.00.
ключевые слова: газ газопровод ремонт
- оцените новость:
-
(0)
- 217
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
48 минут назадМУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились
Глава города Владимир Шарыпов рассказал, как прошло совещание по согласованию ремонта трубопровода на ул. Кузнецова - ФОТО
-
(2)
- 399
сегодня, 11:07В Тейкове собаки растаскивают останки сожженных свиней, оказавшиеся на поверхности скотомогильника
ФОТО
-
(0)
- 1382
сегодня, 09:38В Ивановской области иномарка врезалась в дом: водитель погиб
ФОТО
-
(0)
- 4373