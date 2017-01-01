Жителям трех ивановских улиц отключат газ

На время ремонта газопровода. Список адресов





22 августа на улице Окуловой областного центра будут проводиться ремонтные работы на газопроводе среднего давления. Об этом сообщает ивановская мэрия. В связи с этим в ряде домов на трех улицах отключат газ:

- ул. Окуловой, д.№: 62, 64, 66, 68, 68-А,74, 74-А;

- ул. 8-я Меланжевая, д.№:3-А;

- ул. 10-я Сосневская, д.№: 85, 87, 89, 91.

Время отключения – с 09.00 до 23.00.

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