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Новости

28 минут назад

В Ивановской области пройдут соревнования по спасательному многоборью


26 июля в устье реки Мережки Заволжского района пройдут открытые соревнования по спасательному многоборью среди подразделений аварийно-спасательной службы. Организатором выступает «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области».

В программе соревнований:

- подача спасательного круга и конца Александрова (трос с петлей для оказания помощи утопающим) на дальность и точность;

- спасение пострадавшего вплавь на расстоянии 50 метров и оказание ему первой помощи;

- эстафета по плаванию вольным стилем на дистанции 50 метров;

- гребля на спасательных шлюпках на дистанции 200 метров с извлечением пострадавшего и оказанием ему первой помощи;

- выход водолазной группы по тревоге, спасение пострадавшего с использованием водолазного снаряжения, оказание первой помощи.



ключевые слова: спасатели соревнования многоборье
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