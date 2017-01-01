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В Ивановской области пройдут соревнования по спасательному многоборью
26 июля в устье реки Мережки Заволжского района пройдут открытые соревнования по спасательному многоборью среди подразделений аварийно-спасательной службы. Организатором выступает «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области».
В программе соревнований:
- подача спасательного круга и конца Александрова (трос с петлей для оказания помощи утопающим) на дальность и точность;
- спасение пострадавшего вплавь на расстоянии 50 метров и оказание ему первой помощи;
- эстафета по плаванию вольным стилем на дистанции 50 метров;
- гребля на спасательных шлюпках на дистанции 200 метров с извлечением пострадавшего и оказанием ему первой помощи;
- выход водолазной группы по тревоге, спасение пострадавшего с использованием водолазного снаряжения, оказание первой помощи.
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