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Новости

43 минуты назад

МУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились

Глава города Владимир Шарыпов рассказал, как прошло совещание по согласованию ремонта трубопровода на ул. Кузнецова - ФОТО


Сегодня, 24 июля, у главы областного центра Владимира Шарыпова состоялось совещание с представителями МУП «ИПТ» и Филиала ПАО «Т Плюс». Обсуждался вопрос согласования согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улицы Кузнецова.

Напомним, по мнению энергетиков, ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения этого ремонта. «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ…», - говорилось в сообщении «Т Плюс».

О том. Как прошло сегодняшнее совещание, в своем твиттер-аккаунте рассказал сам Владимир Шарыпов:

«Совещание с "ИПТ" и "Т Плюс". Первые не могут согласовать разрешение себе в ущерб, последние отказываются признавать сам факт причинения убытков без решения суда и подписывать договор как делали в предыдущие годы. Спор исключительно хоз.субъектов. Не понятно кто мешал "Т Плюс" еще в феврале судиться. Ощущение, что история была спланирована. В итоге до среды взяли время, чтобы договориться», - написал мэр.

Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов

ключевые слова: МУП "ИПТ" "Т Плюс" трубопровод ремонт
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									gorozhanin								
							
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  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Когда в Москве ремонтируют станцию метро, то на время ремонта пускают компенсационные автобусы. В Иваново у МУП ИПТ тоже есть автобусы (два ЛИАЗа и три новых ПАЗика) стоят и гниют на территории троллейбусного депо. И когда из-за упорства ИПТ и не согласования сроков ремонта у Т плюс сгниют трубы, то энергетики смело могут подавать в суд на ИПТэшников о возмещении убытков! Что мешает на август закрыть движение 5 го троллейбуса по Кузнецова и пустить 5 ку от пр. Ленина до ЖД.Вокзала? Как писалось ранее энергетики осуществляли обеспечение по резервным коммуникациям... Вопрос почему у МУП ИПТ нет резерва в виде автобусов??? Взять в пример г. Ковров у них по мимо троллейбусов есть и автобусы. А что есть у нас???  Отсутствие желание зарабатывать??? ИПТ привыкло ничего не делать, то с бюджета тянут финансирование, то с Т Плюс.  При этом на рекламных конструкциях зарабатывают копейки. Проездные для граждан не продают.. Хорошо устроились... Постоянно кто-то что-то должен...   С уважением: Батурин Владимир.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		МУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились
				
49 минут назад

				

				МУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились 
								

					
	 Глава города Владимир Шарыпов рассказал, как прошло совещание по согласованию ремонта трубопровода на ул. Кузнецова - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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