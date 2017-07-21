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МУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились
Глава города Владимир Шарыпов рассказал, как прошло совещание по согласованию ремонта трубопровода на ул. Кузнецова - ФОТО
Сегодня, 24 июля, у главы областного центра Владимира Шарыпова состоялось совещание с представителями МУП «ИПТ» и Филиала ПАО «Т Плюс». Обсуждался вопрос согласования согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улицы Кузнецова.
Напомним, по мнению энергетиков, ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения этого ремонта. «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ…», - говорилось в сообщении «Т Плюс».
О том. Как прошло сегодняшнее совещание, в своем твиттер-аккаунте рассказал сам Владимир Шарыпов:
«Совещание с "ИПТ" и "Т Плюс". Первые не могут согласовать разрешение себе в ущерб, последние отказываются признавать сам факт причинения убытков без решения суда и подписывать договор как делали в предыдущие годы. Спор исключительно хоз.субъектов. Не понятно кто мешал "Т Плюс" еще в феврале судиться. Ощущение, что история была спланирована. В итоге до среды взяли время, чтобы договориться», - написал мэр.Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов
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Комментарии (1)
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- gorozhanin8 минут назадКогда в Москве ремонтируют станцию метро, то на время ремонта пускают компенсационные автобусы. В Иваново у МУП ИПТ тоже есть автобусы (два ЛИАЗа и три новых ПАЗика) стоят и гниют на территории троллейбусного депо. И когда из-за упорства ИПТ и не согласования сроков ремонта у Т плюс сгниют трубы, то энергетики смело могут подавать в суд на ИПТэшников о возмещении убытков! Что мешает на август закрыть движение 5 го троллейбуса по Кузнецова и пустить 5 ку от пр. Ленина до ЖД.Вокзала? Как писалось ранее энергетики осуществляли обеспечение по резервным коммуникациям... Вопрос почему у МУП ИПТ нет резерва в виде автобусов??? Взять в пример г. Ковров у них по мимо троллейбусов есть и автобусы. А что есть у нас??? Отсутствие желание зарабатывать??? ИПТ привыкло ничего не делать, то с бюджета тянут финансирование, то с Т Плюс. При этом на рекламных конструкциях зарабатывают копейки. Проездные для граждан не продают.. Хорошо устроились... Постоянно кто-то что-то должен... С уважением: Батурин Владимир.
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