МУП «ИПТ» и Филиал ПАО «Т Плюс» все еще не договорились

Глава города Владимир Шарыпов рассказал, как прошло совещание по согласованию ремонта трубопровода на ул. Кузнецова - ФОТО





Сегодня, 24 июля, у главы областного центра Владимира Шарыпова состоялось совещание с представителями МУП «ИПТ» и Филиала ПАО «Т Плюс». Обсуждался вопрос согласования согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улицы Кузнецова.

Напомним, по мнению энергетиков, ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения этого ремонта. «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ…», - говорилось в сообщении «Т Плюс».

О том. Как прошло сегодняшнее совещание, в своем твиттер-аккаунте рассказал сам Владимир Шарыпов:

«Совещание с "ИПТ" и "Т Плюс". Первые не могут согласовать разрешение себе в ущерб, последние отказываются признавать сам факт причинения убытков без решения суда и подписывать договор как делали в предыдущие годы. Спор исключительно хоз.субъектов. Не понятно кто мешал "Т Плюс" еще в феврале судиться. Ощущение, что история была спланирована. В итоге до среды взяли время, чтобы договориться», - написал мэр.

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Фото: Твиттер / Владимир Шарыпов