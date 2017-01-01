В Иванове нарушителей административного законодательства оштрафовали на полмиллиона рублей

Такова статистика за полгода





В первом полугодии 2017 года в областном центре по выявленным нарушениям требований административного законодательства в отношении виновных лиц было составлено 214 протоколов. Из них 9 направлены в мировой суд и 205 - в Административную комиссию г. Иваново.

«По результатам рассмотрения протоколов на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 508 тысяч рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года составлено 137 протоколов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафов на общую сумму 376 тысяч рублей», - рассказал начальник управления муниципального контроля Сергей Кривошей.

По его словам, в текущем году сотрудники управления провели 726 осмотров муниципальных территорий, в ходе которых выявлено и пресечено 587 нарушений.

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