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Новости

сегодня, 15:55

Сотрудник Управления Росгвардии по Ивановской области, находясь в отпуске в Москве, задержал грабителя


Инцидент произошел в Новинском переулке. Находясь в отпуске, сотрудник Управления Росгвардии по Ивановской области обратил внимание на подозрительного мужчину, за которым бежали две пожилые женщины. Одна из пенсионерок кричала, что убегающий похитил у нее кошелек.

Сориентировавшись в ситуации, сотрудник вневедомственной охраны, прапорщик полиции догнал подозреваемого и задержал его. В руках у мужчины находился похищенный кошелек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, задержанным оказался 38-летний житель Вологодской области. Мужчина был передан прибывшему на место происшествия наряду полиции.

По факту грабежа решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: Росгвардия грабеж
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Vasya_Rogov								
							
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  • 16 минут назад
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							Лучше бы у нас так бегали за "бандитами", а то что не проезжаешь, все в машине спят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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