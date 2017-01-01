Сотрудник Управления Росгвардии по Ивановской области, находясь в отпуске в Москве, задержал грабителя





Инцидент произошел в Новинском переулке. Находясь в отпуске, сотрудник Управления Росгвардии по Ивановской области обратил внимание на подозрительного мужчину, за которым бежали две пожилые женщины. Одна из пенсионерок кричала, что убегающий похитил у нее кошелек.

Сориентировавшись в ситуации, сотрудник вневедомственной охраны, прапорщик полиции догнал подозреваемого и задержал его. В руках у мужчины находился похищенный кошелек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, задержанным оказался 38-летний житель Вологодской области. Мужчина был передан прибывшему на место происшествия наряду полиции.

По факту грабежа решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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