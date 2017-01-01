Областные власти уважают права дольщиков на активную протестную деятельность

Об этом и не только говорится в обращении строительного департамента к участникам долевого строительства





На официальном сайте регионального Департамента строительства и архитектуры появилось обращение к дольщикам Ивановской ДСК. В нем дается ответ на некоторые обвинения участников долевого строительства в ненадлежащем исполнении программы санации СУ-155 в ивановском регионе. Приводим текст этого обращения полностью:

«Правительство Ивановской области в полной мере уважает права дольщиков Ивановской ДСК на активную протестную деятельность и обращение за защитой их интересов в профильные инстанции. Однако говорить о том, что региональные власти не уделяют должного внимания завершению строительства домов и их передаче дольщикам, по меньшей мере, голословно.

Заявления дольщиков о том, что «программа санации СУ-155, в рамках отдельно взятого ивановского региона, рассчитана не на реальное решение проблем участников долевого строительства, а на получение ответственными должностными лицами ЗОС и прочих справок для отчетности за выполнение этой программы» также оставляют вопросы. Будь это так, разрешения на ввод в эксплуатацию домов по улице Рабфаковская и литера 1 мкр. Рождественский были бы уже выданы.

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области добивается того, чтобы дома были сданы без замечаний по качеству, в строгом соответствии с проектной документацией. Фактически профильное ведомство оказывает всестороннюю помощь в ускорении согласования проектной документации электроснабжения и получении допуска Ростехнадзора.

Департамент в рамках правового поля активно вовлечен в решение вопросов подключения домов к электросетям по постоянной схеме, однако он взаимодействует с хозяйствующими субъектами только в рамках и объемах, установленных законодательством».

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