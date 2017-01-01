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Новости

35 минут назад

Водитель маршрутки, ехавший по встречке в Иванове, оштрафован на 5 тысяч рублей

Также к ответственности на основании видеозаписей привлечен водитель «Лэнд Ровера» - ВИДЕО


В интернете была размещена видеозапись с видеорегистратора, на которой зафиксировано, как водитель пассажирского микроавтобуса «Пежо» на улице Лежневской областного центра выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личность водителя - им оказался 30-летний мужчина, управлявший в этот день указанным транспортным средством. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ, штраф составил 5000 рублей.

Также привлечен водитель автомобиля Land Rover по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ, который на проспекте Ленина в Иванове проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: маршрутка автомобиль ПДД нарушение ГИБДД штраф
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							на рэнджике видимо в макдаке покушал, вот и приперло одномоментно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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