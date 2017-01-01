В Иванове пройдут соревнования по сбору мусора

Жителей областного центра приглашают к участию в экологическом квесте «Чистые игры»





В предстоящую субботу, 29 июля, в областном центре впервые состоится экологическая квест-игра на свежем воздухе «Чистые игры». Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в лесном массиве в районе улиц Маршала Василевского и 5-й Коляновской.

«Чистые игры» - это экологический и образовательный проект, распространившийся из Санкт-Петербурга по всей стране и включенный в план мероприятий, приуроченных к проведению Года Экологии в России.

«Участвуя в нем, люди тем самым вносят посильный вклад в очищение окружающей среды, осваивают «азы» раздельного сбора мусора и при этом через игру погружаются в необычный образовательный процесс», - рассказывают организаторы.

Участниками «Чистых игр» могут стать команды численностью от 2 до 4 человек, любого возраста и любого рода занятий.

Во время необычных соревнований они будут очищать природные объекты и получать за это баллы. Мусор, собранный раздельно, принесет в копилку участников дополнительные баллы. В итоге победит та команда, которая соберет больше мусора.

К участию в «Чистых играх» приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно здесь.

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