Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:30

В Тейкове устанавливают источник возникновения биоотходов, растаскиваемых собаками

Комментарий Службы ветеринарии информации, опубликованной на нашем сайте - ФОТО


Как мы сообщали ранее, жители Тейкова пожаловались на то, что, как они заявляют, скотомогильник, расположенный на 7-й Первомайской улице, оборудован в нарушение соответствующих правил. Уничтожение биологических отходов (сожжение зараженных АЧС свиней) проводится в 100 метрах от домов. Плюс совсем близко находится река. При этом, сообщают жители Тейкова, «конечности свиней, каким-то образом оказавшиеся на поверхности земли, растаскиваются собаками».

Данную информацию нам прокомментировали в Службе ветеринарии Ивановской области:

«Подведомственным учреждением Службы ветеринарии Ивановской области – БГУ Ивановской области «Тейковская районная станция по борьбе с болезнями животных» проведена проверка мест захоронения зольных остатков на окраине г. Тейково. Установлено, что целостность захоронений не нарушена. То есть показанные на фотографиях биологические отходы не являются остатками свиней, отчужденных в ходе мероприятий по борьбе с АЧС. Проводится работа по уточнению источника возникновения указанных биоотходов.

Также отметим, что место захоронения зольных остатков не является скотомогильником, поэтому к данному захоронению не применяются ветеринарные правила, установленные для скотомогильников.

Добавим, что 4 июля на окраине г. Тейково при ликвидации очага АЧС было сожжено двадцать голов свиней. 5 июля 2017 г зольный остаток захоронен на глубину более 2,5 метра. 14 июля на том же месте сожжено 53 головы свиней после отчуждения в первой угрожаемой зоне по АЧС. Зольный остаток захоронен 15 июля на глубину 2,5 метра. В обоих случаях сжигание и захоронение проводилось под контролем ветеринарных специалистов и сотрудников МЧС России по Ивановской области».



ключевые слова: свиньи АЧС захоронение биоотходы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 286
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я нашел))) источник- результат человеческой деятельности								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня