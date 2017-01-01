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сегодня, 11:07В Тейкове собаки растаскивают останки сожженных свиней, оказавшиеся на поверхности скотомогильника
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В Тейкове устанавливают источник возникновения биоотходов, растаскиваемых собаками
Комментарий Службы ветеринарии информации, опубликованной на нашем сайте - ФОТО
Как мы сообщали ранее, жители Тейкова пожаловались на то, что, как они заявляют, скотомогильник, расположенный на 7-й Первомайской улице, оборудован в нарушение соответствующих правил. Уничтожение биологических отходов (сожжение зараженных АЧС свиней) проводится в 100 метрах от домов. Плюс совсем близко находится река. При этом, сообщают жители Тейкова, «конечности свиней, каким-то образом оказавшиеся на поверхности земли, растаскиваются собаками».
Данную информацию нам прокомментировали в Службе ветеринарии Ивановской области:
«Подведомственным учреждением Службы ветеринарии Ивановской области – БГУ Ивановской области «Тейковская районная станция по борьбе с болезнями животных» проведена проверка мест захоронения зольных остатков на окраине г. Тейково. Установлено, что целостность захоронений не нарушена. То есть показанные на фотографиях биологические отходы не являются остатками свиней, отчужденных в ходе мероприятий по борьбе с АЧС. Проводится работа по уточнению источника возникновения указанных биоотходов.
Также отметим, что место захоронения зольных остатков не является скотомогильником, поэтому к данному захоронению не применяются ветеринарные правила, установленные для скотомогильников.
Добавим, что 4 июля на окраине г. Тейково при ликвидации очага АЧС было сожжено двадцать голов свиней. 5 июля 2017 г зольный остаток захоронен на глубину более 2,5 метра. 14 июля на том же месте сожжено 53 головы свиней после отчуждения в первой угрожаемой зоне по АЧС. Зольный остаток захоронен 15 июля на глубину 2,5 метра. В обоих случаях сжигание и захоронение проводилось под контролем ветеринарных специалистов и сотрудников МЧС России по Ивановской области».
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- макссссегодня, 14:42я нашел))) источник- результат человеческой деятельности
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