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сегодня, 14:13

В Кинешме устанавливают адресные указатели с историческим названием улиц и QR-кодом

Проект реализуется на средства известного кинешемского мецената


На зданиях исторического центра Кинешмы устанавливают адресные указатели с историческим названием улиц и QR-кодом. По ним при помощи мобильного телефона с установленной специальной программой можно легко распознавать объект, на который прикреплена табличка, а также узнать подробные сведения по его истории, об архитектурных особенностях, просмотреть старые раритетные фотографии.

Такие указатели украсили здания на улице Ленина или бывшей Малой Покровской. Благодаря QR-коду турист узнает, что ранее ул. им. Ленина делилась на две части: от пл. Революции до ул. им. Фрунзе (бывш. Овражной) она называлась Малой Покровской, а за Овражной – Московской. Это была самая престижная улица, на которой располагались важнейшие городские, финансовые и кредитные учреждения такие, как отделение Государственного банка, Московского международного торгового банка, Верхне-Волжского купеческого банка, Духовная семинария, Реальное училище, городской театр, лучшая гостиница, купеческие особняки и дома богатых мещан.

Как сообщает пресс-служба мэрии райцентра, проект установки туристической навигации в 2017 году поддержал кинешемский меценат и предприниматель Игорь Голубев. Еще в прошлом году на доме, где расположен его объект туристической инфраструктуры, он установил адресную табличку с историческим названием улицы. В этом году Игорь Голубев решил распространить опыт и на другие здания, и за счет собственных средств оплатил изготовление табличек.



ключевые слова: туризм улицы история указатели
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