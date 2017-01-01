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Новости

10 минут назад

Молодые сотрудники УФСИН по Ивановской области приняли присягу

ФОТО


Торжественная церемония проходила на плацу у административного здания Управления. На мероприятии присутствовало руководство УФСИН и подразделений, ветераны уголовно-исполнительной системы, родственники Евгения Устинова – сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Церемония началась с торжественного шествия знаменной группы УФСИН и вноса Знамён Российской Федерации и УФСИН России по Ивановской области.

Далее личный состав уголовно-исполнительной системы и приглашенные гости почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, минутой молчания.

После этого состоялась церемония приведения к присяге на верность Родине 10 молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Фото: пресс-служба регионального УФСИН



ключевые слова: УФСИН сотрудники присяга
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