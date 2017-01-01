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Новости

33 минуты назад

Во Всемирный день борьбы с гепатитом в Иванове пройдут профилактические мероприятия


Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля. В этот день в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Иваново, ул. Станко, 29Г) пройдут тематические мероприятия.

Так, в частности, с 08.00 до 15.00 будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики и лечения заболевания. В 13.00 состоится лекция заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением по вопросам профилактики и лечения гепатитов В и С для ВИЧ-инфицированных пациентов. Также планируется распространение информационных памяток и буклетов.



ключевые слова: гепатит профилактика
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